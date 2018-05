Lyra speelt kampioen en viert in La Rocca 26 mei 2018

"Na een fantastisch seizoen keert Lyra terug door de grote poort naar het nationale voetbal, waar het thuishoort. En dat gaan we zaterdag vieren in La Rocca", zegt Gert Verwilt, communicatieverantwoordelijke K. Lyra TSV. "Lyra rijfde de drie periodetitels binnen, het had met 80 doelpunten het meest aantal doelpunten en het minste tegen doelpunten. Ook het beloftenelftal speelde kampioen. Lyra had met Tristan Dermaut de topschutter in huis, die ook nog eens de prijs won voor beste voetballer van de provincie Antwerpen." Deuren 21 uur, aanvang 21.30 uur, inkom 10 euro. (WAE)