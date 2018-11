Lyra-Lierse leert zeventig medewerkers EHBO aan Kristof De Cnodder

05 november 2018

20u48 0

Voetbalclub Lyra-Lierse Berlaar organiseert dezer dagen een groots opgezette EHBO-cursus voor ongeveer zeventig medewerkers van de vereniging. Om aan de voorwaarden van de voetbalbond te voldoen dienen er in principe slechts drie mensen binnen de club een EHBO-brevet te hebben, maar Lyra-Lierse wou dus verder gaan dan dit strikte minimum.

“Wij willen er voor zorgen dat er tijdens elke training en elke wedstrijd minstens één iemand aanwezig is die eerste zorgen kan toedienen bij een noodgeval”, zegt Lyra-Lierses woordvoerder Wim Verhoeven. De club huurt daarom een lesgever in van de gespecialiseerde firma Lifeguard. Tijdens een vijftal lesavonden worden verschillende groepen van trainers en afgevaardigden geïnstrueerd. Ook medewerkers van de clubs waarmee Lyra-Lierse op vlak van jeugd samenwerkt kregen de kans om zich voor zo’n lesavond in te schrijven.

