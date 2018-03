Luchtkwaliteit Grote Markt en invalswegen kleurt rood 03 maart 2018

02u39 0

De Vlaamse Milieu Maatschappij heeft recent resultaten gepubliceerd van onderzoek naar de luchtkwaliteit in verschillende gemeenten en ook in Lier. In de Lierse binnenstad vond men te hoge concentraties van stikstofoxiden en van zwarte koolstof, een bijzonder schadelijk soort fijn stof.





"Vooral in smalle straten met hoge bebouwing en veel autoverkeer worden de veiligheidsnormen overschreden. En dat is niet onschuldig. Deze stoffen veroorzaken problemen met de luchtwegen. De burgerbeweging 'Lier Woonplezier' heeft dit probleem een jaar geleden reeds aangekaart en onlangs terecht opnieuw. Op de voor Lier gepubliceerde kaarten kan men zien dat wel wat straten binnen de Ring en ook binnen de stadsvesten nogal rood kleuren. Dat zijn de Grote Markt en de invalswegen Mechelse-, Antwerpse-, Lisper- en Kesselsesteenweg", zegt Jan Hermans (Lier&Ko). Schepen Lucien Herijgers (N-VA) antwoordt dat deze metingen enkel betrouwbaar zijn indien ze gedurende een volledig jaar (12 keer) worden uitgevoerd. Volgens VMM moet de stad een onderzoeksproject opstarten maar omdat dit niet eenvoudig blijkt staat het project momenteel on hold. Het zal hoe dan ook de volgende bestuursploeg zijn om hierover beslissingen te nemen", besluit schepen Herijgers. (WAE)