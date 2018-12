Los Zand durft zwaardere thema’s behandelen Kristof De Cnodder

06 december 2018

14u43

In de Jezuïetenkerk in Lier vindt morgen vrijdag de theatervoorstelling Los Zand van het artistieke gezelschap Drift en psychotherapeut/auteur Dirk De Wachter plaats. Los Zand is een soort totaalspektakel met muziek, dans en een verhaal.

“Thema’s zoals onbegrip, blijven ronddwalen, het hysterische, vastzitten in een depressie en er weer uit durven komen worden weerspiegeld in Los Zand”, zegt Ingrid Weetjens van Drift. “Het zijn niet de meest luchtige thema’s, maar het is zeker wel interessant. We hopen dat we mensen die met soortgelijke problematieken rondlopen de moed kunnen geven om er mee naar buiten te komen.”

De voorstelling begint om 20 uur. Tickets kosten 15 euro en kunnen worden aangeschaft via www.lierscultuurcentrum.be