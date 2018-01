Lilli Claes zorgt voor dubbel viergeslacht 02u30 0 Foto Bertje Warson

Yentl Bastaens (25) uit Lier vindt dat zijn familie eens in de verf mag gezet worden. En hij heeft groot gelijk want... "Wij zijn namelijk een dubbel viergeslacht, mijn grootmoeder (moeke) Francisca Van Baelen (links onder) is 72 jaar en woont in Hove, mijn moeder Christel De Greef, (rechts onder) is 52 jaar en woont in Lint. Dan hebben we nog mijn zus Davina Bastaens, zij is 28 jaar en haar dochter Zoë Vanheerentals is bijna 2 (rechts boven). Ik zelf ben 25 jaar en mijn dochter Lilli Claes is 4 maanden (links boven)", legt een terecht fiere Yentl uit.





(WAE)