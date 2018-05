Liersefans bouwen feestje vóór de match 03 mei 2018

02u32 0

Supportersvereniging Yellow Black's Army organiseert samen met bar 't Kafaat en Café Bananas voor de wedstrijd van Lierse tegen OH Leuven een prematch party in de Eikelstraat. Daarmee willen ze tonen dat ze hun club trouw blijven, ongeacht de beslissing van het BAS (Belgisch Arbritagehof voor de Sport) over de licentie.





Lierke Plezierke

"Zaterdag willen we nog eens tonen dat Lierse kan steunen op de trouwste fans van het land en dat 'Lierke Plezierke' geen loos begrip is", zegt Bert Jansen van de supportersvereniging. 't Kafaat en Bananas springen mee op de kar en zorgen voor de logistieke ondersteuning. "Samen met café Bananas plaatsen wij een buitenbar in de straat om de sfeer erin te brengen. We gaan de straat ook in het geel-zwart aankleden", vertelt uitbater Sander De Swert van 't Kafaat. De Eikelstraat wordt om 15 uur omgedoopt tot Liersestraat en rond 19 uur zullen de supporters in groep naar het stadion afzakken. "Wij voorzien gele T-shirts die voor 5 euro aangekocht kunnen worden met de tekst 'Wij zijn Lierse'. Het is de bedoeling om als één gele supportersgolf richting stadion te trekken", zegt Bert Jansen nog. (WAE)