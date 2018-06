Lierse Youth en Young Fanatics starten nieuwe sfeergroep 'Brigata Trenta' 15 juni 2018

03u00 0 Lier Lierse Youth en Young Fanatics Lier starten samen de nieuwe sfeergroep Brigata Trenta. "Wij doen een oproep aan alle fanatieke Lierse supporters om zich achter ons project te scharen. Samen met de Kempenzonen en zonder de waarde van 'het oude Lierse' te vergeten", zegt Neal Meulemans.

"Lierse Youth en Young Fanatics Lier zijn samen aan tafel gaan zitten. We hebben een keuze gemaakt, die zeker niet de makkelijkste is en besloten samen onze eigen weg op te gaan. Binnen beide groepen werd unaniem gekozen voor de piste Lierse Kempenzonen. We willen uiteraard de mooie momenten die we met de oudere generatie hebben meegemaakt niet zomaar vergeten maar we hebben de keuze van ons hart gevolgd. En dat is de club die op het Lisp speelt én de visie heeft om haar naam te herbenoemen naar Kon. Lierse SK.", vertelt Neal Meulemans.





De sfeergroep is er zich van bewust dat deze keuze bij sommigen in het verkeerde keelgat schiet. Heel wat supporters willen nog steeds dat Lyra en Lierse samen gaan, maar ondertussen werd voor de Kempenzonen gekozen. "Het werd snel duidelijk dat onze twee groepen op dezelfde lijn zaten. Een club als Lierse heeft een overkoepelende sfeergroepering nodig."





"De laatste maanden zagen we een positieve evolutie die we willen doortrekken in ons nieuw concept. We willen volop gaan voor de typische Italiaanse sfeerbeleving in het stadion. Zowel vocaal als visueel een hele match ons steentje bijdragen aan het team", zegt Meulemans. (WAE)