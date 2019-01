Lierse rouwt om clubicoon Maurice Baeten Kristof De Cnodder

25 januari 2019

Voetbalclub Lierse rouwt om één van haar vroegere clubiconen. Ex-keeper Maurice Baeten overleed eerder deze week op 83-jarige leeftijd. De rasechte Pallieter werd in 1960 landskampioen met Lierse en verdedigde ook één keer het doel van de Rode Duivels.

Maurice Baeten debuteerde in Lierses eerste ploeg in 1953 en speelde zijn laatste match in 1967. In totaal stond hij 310 keer onder de lat bij geel-zwart. “Maurice volgde clubmonument Fons Dresen op en werd later zelf een Lierse icoon”, zegt oud-ploegmaat Neel De Ceulaer (72). “Hij was als keeper zijn tijd vooruit, want hij had ook prima voeten. Tegenwoordig kunnen de meeste doelmannen meevoetballen, maar toen was dat minder het geval. Hoogtepunten in de carrière van Maurice waren de titel in ‘60 en een Europese match op FC Barcelona, waar hij volgens getuigen een fantastische prestatie afleverde.”

Naast een goede goalie was Baeten volgens De Ceulaer een goed mens. “Ze zeggen altijd dat keepers een beetje gek moeten zijn, maar Maurice was een uitzondering: hij deed heel normaal en was altijd rustig en vriendelijk”, getuigt De Ceulaer. “Sommigen noemden hem zelfs te braaf. Zelf zag ik Maurice als een soort mentor. Hij ontfermde zich over mij toen ik als jonge gast bij de A-kern kwam.”

Na zijn actieve loopbaan werd Baeten ook nog jeugd- en keeperstrainer bij ‘zijn’ Lierse. “Ik denk niet dat hij ooit bij een andere club is geweest. Maurice was een echte Lierseman. Ook tijdens de jaarlijkse reünie van de oud-spelers was hij steeds present", besluit Neel De Ceulaer. De laatste jaren van zijn leven bracht Baeten door in een rusthuis. Daar overleed hij in de loop van woensdag.