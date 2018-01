Lierse heeft te weinig gedaan aan veiligheid 02u45 0 Lier Voetbalclub Lierse heeft te weinig gedaan om de veiligheid tijdens de derby tegen Beerschot Wilrijk afgelopen weekend te garanderen. Dat staat in een eerste rapport van de Voetbalcel bij Binnenlandse Zaken. Bij rellen zijn vuurpijlen afgeschoten en raakten zeker acht personen gewond.

Rellen hebbn de topper tussen Lierse en Beerschot Wilrijk van afgelopen zaterdag ontsierd. Zo is op beelden te zien hoe vanuit de spionkop van de thuissupporters Bengaals vuur wordt gegooid richting Beerschotvak, waarop de projectielen meteen worden teruggegooid richting de tribune met de geel-zwarte aanhang.





De politie van Lier voert een onderzoek. Ze doet dat samen met Nederlandse collega's omdat gebleken is dat Nederlandse hooligans zich tussen het thuispubliek hadden gemengd. Intussen zijn een twintig Nederlanders geïdentificeerd, van wie het merendeel eerder al een stadionverbod had gekregen.





Het is niet de eerste keer dat er onregelmatigheden gebeuren tijdens een wedstrijd tussen Lierse en Beerschot Wilrijk. Deze zomer, op 13 augustus, werd een wedstrijd tussen de twee clubs stilgelegd na incidenten tussen toeschouwers. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had daarop een onderzoek bevolen.





Binnenlandse Zaken had gevraagd om een veiligheidsnet en een ondoorzichtig gordijn te installeren, maar dat is niet gebeurd. In plaats daarvan is een neutrale zone met spanlint voorzien, maar daar braken de Beerschotsupporters door. Minister Jambon vraagt nu bijkomend onderzoek en overweegt hogere boetes voor clubs, maar ook voor de betrokken supporters. (BJS)