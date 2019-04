Lierse afdeling Horeca Vlaanderen maakt doorstart met beurs in De Mol Kristof De Cnodder

01 april 2019

Belangenvereniging Horeca Vlaanderen heeft sinds kort opnieuw een afdeling in Lier en omstreken. Samen met de stad Lier organiseerde die afdeling vandaag voor het eerst een horecabeurs in cultureel centrum De Mol.

Ooit was er in de regio Lier al een tak van Horeca Vlaanderen, maar die werking viel enkele jaren geleden stil. “Nu stonden er opnieuw enkele mensen op die zich willen engageren en maken we een doorstart”, zegt bestuurslid Kim Truyens, die restaurant De Poorten runt. “Bedoeling is dat we meer gaan netwerken en de gezamenlijke belangen gaan verdedigen. Samen staan we sterker.” De horecabeurs – die vandaag lokale horeca-uitbaters en toeleveranciers met mekaar in contact bracht – was een eerste kennismakingsevenement.

Overigens gaat het volgens de stad Lier best goed met de plaatselijke hotels, cafés en restaurants. “Alleen al in de binnenstad tellen wij ongeveer negentig horecazaken en dat cijfer blijft vrij stabiel”, vertelt Hannelore Vermassen van de stedelijke dienst Ondernemen. “We zien wel een verschuiving in de soorten horeca. Recent kwamen er enkele koffiebars en aperitiefzaken bij, iets wat we vroeger niet kenden. Overigens weten we dat er ondernemers zijn die plannen hebben om binnenkort twee leegstaande winkelpanden in het kernwinkelgebied om te vormen tot horeca. Met al zijn toeristen is en blijft aantrekkelijk voor wie een restaurant of café wil openen.”