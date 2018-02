Lierse Academie toont haar talent HONDERDEN LEERLINGEN SCHITTEREN IN VIER PROMSCONCERTEN BERTJE WARSON

24 februari 2018

02u34 0 Lier De Lierse Academie voor Muziek, Woord en Dans - met 3.500 leerlingen de grootste van ons land - toont zondag haar talent met de eerste van vier Promsconcerten in de Sint-Pieterskerk van Berlaar. Honderden muzikanten, woordkunstenaars en dansers doen mee", zeggen directeurs Geert Hendrix en Erwin Scheltjens.

"De Lierse hoofdacademie viert vier weekends feest in onze vier filialen die vijftig jaar geleden werden opgericht. Duizenden muzikanten, woordkunstenaars en dansers zorgen voor wervelende Promsconcerten. We noemen het onze Tournée Filiale. Wij zijn een wervelende academie met een enorme uitstraling en tellen meer dan 3500 leerlingen en meer dan 150 leerkrachten. Onze academie heeft een enorm succes omdat wij onze leerlingen op het podium brengen. Want dat doen ze graag. We hebben ensembles, orkesten, bands, een danscompanie die in binnen- en buitenland optreedt. Vorig jaar werden ze in Barcelona bekroond met 'The Barcelona Dance Award' voor de beste choreografie. Ons jaarlijks jazzfestival is heinde en ver gekend en we hebben zopas een knapenkoor opgericht. De traditie van weleer komt terug. En volgende maand organiseren we tussen de 35 en 40 concerten en voorstellingen", vertellen de directeurs.





Hof Van Santhoven

Voordat de stad de muziekacademie oprichtte, was er al een privé-initiatief. Er werd les gegeven in de Oude Komeet, later werd dit een café. In 1922 ging de muziekacademie officieel van start met 120 leerlingen. Eerste directeur was Frans Boogaerts, de grootvader van de huidige burgemeester Frank Boogaerts. Daarna verhuisde de muziekacademie naar het Hof Van Santhoven aan de Vismarkt. In 1973 kreeg de muziekacademie zijn vaste stek in het voormalige retraitehuis van de paters Jezuïeten aan de Gasthuisvest. Onder impuls van voormalig directeur Freddy Marien in 1992 werden de podiumactiviteiten uitgebouwd en kreeg de muziekacademie een enorme boost.





"Wij hebben onze academie uitgebreid met een nieuwbouw en we kampen alweer met plaatsgebrek. De dansafdeling groeit enorm, momenteel hebben we 619 leerlingen en geven zelfs kleuterdansen vanaf vier jaar. We trekken een groot publiek aan maar bewaken het kunstniveau dat in evenwicht moet zijn."





Dansschool

"Hopelijk starten de werkenvan de nieuwe gym- en dansschool in september 2018. De dansschool komt op de bovenverdieping van de Campus Atheneum Louis Zimmer en in het voorjaar 2019 zou de nieuwbouw klaar zijn", zegt directeur Geert Hendrix.





Tournée Filiale gaat nu zondag 25 februari om 15 uur van start in de Sint-Pieterskerk Berlaar met honderden muzikanten, woordkunstenaars en dansers. Het tweede Promsconcert vindt plaats op zondag 11 maart om 11 uur in De Populier in Zandhoven, vervolgens 7 maart om 16 uur in sporthal De Putting in Kessel en 29 april om 15 uur in Boechout in sportpark Sneppenbos. De inkom bedraagt 5 euro, -12 jaar gratis. Reserveren: 03/480 45 79.