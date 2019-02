Liers echtpaar met Turkse roots zestig jaar samen Kristof De Cnodder

24 februari 2019

08u44 0

Feest in de Irislaan in Lier: daar vierden Zeheddin (84) en Hayriye Balci (76) zopas hun zestigjarig huwelijksjubileum. Het koppel met Turkse roots kwam in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Lier terecht, waar Zeheddin werk vond bij de firma Standaard Metaal. Hayriye had haar handen vol met het huishouden en de opvoeding van de kroost.

Samen zetten Zeheddin en Hayriye zeven kinderen op de wereld, waarvan er jammer genoeg twee overleden zijn. Intussen hebben ze ook tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De band met thuisland Turkije is altijd blijven bestaan. Elk jaar reist het echtpaar voor een paar maanden terug naar daar.