Lierenaars krijgen avant-première van gloednieuwe afleveringen De Kotmadam Kristof De Cnodder

04 maart 2019

16u52 0 Lier Fans van het komische VTM-programma De Kotmadam kunnen binnenkort in Lier enkele afleveringen van het nieuwe seizoen in avant-première bekijken. Meer nog: geïnteresseerden krijgen de kans om de lachband bij de serie in te lachen.

De Kotmadam is de langst lopende komische reeks op de Vlaamse televisie. Intussen werd de 24ste jaargang ingeblikt. Op zondag 24 maart worden enkele van deze afleveringen getoond in de theaterzaal van De Schoolbond (Predikherenlaan 53). Fans ouder dan twaalf jaar kunnen het nieuwe materiaal gratis komen bekijken. De lach van de aanwezigen zal worden opgenomen en later onder de televisiebeelden worden gemonteerd.

Er zijn lachsessies voorzien om 11, 14, 17 en 20 uur. Wie wil komen kijken, dient op voorhand te reserveren door een mail te sturen naar info@rvproductions.be of door te bellen naar 013 32 21 12. De acteurs uit De Kotmadam zullen tijdens de ‘inlachdag’ aanwezig zijn en maken graag tijd voor een foto, een handtekening en een babbel met de fans.