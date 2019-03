Lierenaar Jerry (69) morgen te zien in Blind Date “Het klikte met Nathalie Meskens” Kristof De Cnodder

12 maart 2019

16u41 0

Jerry Van Mele (69) uit Lier duikt deze week op als kandidaat in het VTM-programma Blind Date. Jerry amuseerde zich tijdens de opnames te pletter met presentatrice Nathalie Meskens, maar of de gepensioneerde ex-agent ook een klik had met één van de vrouwelijke kandidates kan u morgen ontdekken vanaf 21.15 uur.

Sinds Jerry Van Mele zich enkele jaren geleden voor de lol aanmeldde bij castingbureau In the Picture krijgt hij regelmatig aanbiedingen vanuit de tv-wereld. Zo was de uit Antwerpen afkomstige Lierenaar al twee keer te zien in Iedereen Beroemd en werd hij gevraagd voor Hotel Römantiek, waarvoor hij weliswaar bedankte. Toen Jerry vaststelde dat Blind Date terug op televisie kwam, was hij wel getriggerd om zich in te schrijven.

“Niet dat ik meteen verwachtte om via Blind Date aan een vaste vriendin te geraken, maar het feit dat er een reisje te winnen viel sprak me wel aan”, knipoogt Jerry, die in het verleden twee keer getrouwd was. “Samen met een andere man moest ik in de eerste ronde vragen beantwoorden van drie dames achter het muurtje, waarna zij één iemand wegstuurden. Nadien mocht de overblijver vragen stellen en een vrouw uitkiezen. Hoe het is afgelopen kan ik natuurlijk niet verklappen, maar ik kan wel al zeggen dat ik me fantastisch heb geamuseerd.”

“Achter de schermen werden de kandidaten door de mensen van VTM echt in de watten gelegd. Bovendien klikte het tussen Nathalie Meskens en mij”, legt Jerry uit. “Nathalie is supersympathiek en heeft gevoel voor humor. Samen kregen we de lachers in het publiek helemaal op onze hand. De mensen entertainen ligt me trouwens wel, want ik sta best graag in de belangstelling (lacht).”