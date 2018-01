Lier Woonplezier vraagt maatregelen tegen fijn stof 25 januari 2018

Het is in Lier slecht gesteld met de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij. "In de Lierse binnenstad vond men te hoge concentraties van stikstofoxiden en van zwarte koolstof, een bijzonder schadelijk soort fijn stof", zegt Koen Steenmans van de vzw Lier Woonplezier.





"Vooral in smalle straten met hoge bebouwing en veel autoverkeer worden de veilige normen overschreden. Lier Woonplezier vraagt met aandrang om maatregelen die het autoverkeer door het centrum drastisch terugdringen. Zo moet het busverkeer door de stadskern verbeterd worden", aldus Koen Steegmans van de vzw Lier Woonplezier.





"De stad wil zeker voor korte afstanden meer mensen op de fiets krijgen, vandaar ook het recent goedgekeurde fietsbeleidsplan", reageert schepen Bert Wollants (N-VA). (WAE)