Lier Feest opent met feestelijke avondmarkt 22 juni 2018

Lier Feest blaast tien kaarsjes uit en laat deze verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan. Twee weekends lang wordt er gevierd.





"Het wordt 'ne echt jubilee' waar we 20.000 bezoekers voor verwachten", zegt voorzitter Thomas Renders trots.





Vanavond zetten meer dan veertig verenigingen hun standjes met spijs en drank in het park. Bedoeling is dat ze gerechtjes aanbieden uit grootmoeders tijd. Om 22.45 uur wordt een feestelijk vuurwerk afgeschoten. Zaterdag 30 juni wordt de Grote Markt omgedoopt tot een Frans dorpsplein met guirlandes en muziek. Hippe dj's zorgen voor het 'Bal Populaire'.





Reuzen zonder grenzen

Zondag 1 juli van 10 tot 12 uur kan je in het Stadspark ontbijten met klassieke muziek. Je brengt zelf je picknick mee of bestelt je ontbijt voor 27 juni. Je stort 10 euro op BE49 0682 1548 02 71.





Zondag 1 juli van 14 tot 16 uur kunnen kinderen zich uitleven op de kinderfuif en liefst acht muziekgroepen trekken door de stad. Naast het traditionele feest pakt het feestcomité ook uit met iets nieuws. "We organiseren zondag 1 juli 'Reuzen zonder grenzen'! De Gilde van de Lierse Pijnders (de reuzendragers) gaan met collega's van andere steden een concours aan in de vorm van een allround- en touwtrekcompetitie", kondigt voorzitter Thomas Renders aan.





