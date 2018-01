Lidl krijgt gelijk van Raad van State PARKEERVERORDENING VOOR SUPERMARKT EN HELE STAD VERNIETIGD BERTJE WARSON

30 januari 2018

02u54 0 Lier De Raad van State heeft de parkeerverordening voor supermarkt Lidl, dat al jaren strijd voert om aan de Antwerpsesteenweg in Lier een nieuwe winkel te openen, vernietigd. Tegelijkertijd wordt de parkeerwet, die dateert van 2015, ook voor heel Lier van de kaart geveegd. Schepen Bert Wollants (N-VA) zegt dat er niets verandert aan het parkeerreglement.

Lidl wil al jaren een nieuwe vestiging openen op een terrein gelegen aan de Antwerpsesteenweg 399-401 in Lier. Op het terrein zijn er twee vrijstaande woningen die gesloopt worden voor het bouwen van een winkelruimte met bijhorende parking. "Lidl trok naar de Raad van State en kreeg gelijk. Door die uitspraak zijn wij een stap korter bij de bouw van onze nieuwe vestiging maar alles hangt af hoe de stad zal omgaan met die uitspraak en wat het RUP voor ons inhoudt. De stad laat ons weten dat het RUP nog moet gewijzigd worden. Bijgevolg weten wij niet of Lidl dan nog in een handelszone zal liggen", zegt Isabelle Colbrandt, perswoordvoerder van Lidl.





Bouwheren

"De stad vroeg reeds aan de Raad van State om de Lierse parkeerwet niet te vernietigen want dit heeft grote gevolgen voor de stad", zegt raadslid Marcel Taelman (onafhankelijk). "Zo moeten bouwheren 10.000 euro betalen voor één parkeerplaats. Alleen het oude reglement van voor 2015 telt nog in Lier. De richtlijnen na 2015 zijn allemaal geschrapt. Wat houdt de vernietiging van de parkeerwet door de Raad van State precies in?", vraagt Taelman zich af. "Werd het parkeerreglement ondertussen aangepast? En wat met de stedenbouwkundige vergunningen in de stad? Zal er met terugwerkende kracht gewerkt worden? Het volledige dossier werd op 22 december 2017 immers over heel de lijn vernietigd", stelt Taelman.





"Er is geen recente aanpassing gebeurd aan het parkeerreglement. Wij blijven dezelfde parkeernormen behouden ook na annulatie van de Raad van State. Het parkeerverordeningsreglement wordt bekeken op onze juridische dienst", antwoordde schepen Bert Wollants (N-VA).