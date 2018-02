Leg eens een rivier op de speelplaats BASISSCHOOL KLIM-OP BRENGT NATUUR NAAR 500 KINDEREN BERTJE WARSON

20 februari 2018

02u45 0 Lier Als er één school is die 'een steen heeft verlegd in de rivier', zoals in het liedje van Bram Vermeulen, dan is het Basischool Sint-Ursula Klim Op wel. Ouders, grootouders,

leerkrachten en leerlingen werkten samen met het





bedrijf 'Groenman' vijf weken aan de ecologische





speelplaats",





zegt directrice





Katrin Suetens.





Gisteren was het feest voor de 500 kinderen van 2,5 tot 12 jaar in de Klim Op-school aan de Mechelsestraat in Lier. En er was ook hoog bezoek. Kinderen, juffen en meesters waren bijzonder opgetogen dat 'Dorus Van der Groen, minister van Speelse en Groene Zaken', een gaatje in zijn agenda vond om het lint officieel door te knippen. De minister droeg een feestelijke outfit met zonnebloem en kweet zich voorbeeldig van zijn taak.





"Onze kinderen vonden dat er op onze speelplaats meer groen moest komen", vertelt directrice Katrin Suetens. "Manu Van Hove, met zijn bedrijf met de toepasselijke naam 'Groenman', kwam naar school en liet de kinderen foto's zien. De meeste kinderen kozen voor het thema water. Ze volgden de plannen op de voet en het plan met een rivier op de speelplaats vonden ze gewoonweg het einde", vertelt Katrin.





Vijf weken werk

Tussen Kerstmis en het einde van de krokusvakantie kwamen elke zaterdag ouders, kinderen en leerkrachten onder leiding van 'Groenman' vijf weken lang werken aan de nieuwe speelplaats. Leerlingen van de Provinciale Tuinbouwschool Mechelen herbruikten stenen om niveauverschillen aan te leggen, waar het riviertje dan tussen kon kronkelen."





"Achter de rivier kwam ook een klein amfitheater en langs de rivier werd zelfs een houten keukentje geïnstalleerd. Kinderen hielpen ook mee en verdeelden emmers met houtsnippers op de speelplaats", vertelt Katrin.





7.500 liter

Over de avontuurlijke speelplaats is lang nagedacht. Het water van de rivier komt van het dak door een buis en gaat rechtstreeks naar een ondergrondse container, waar 7.500 liter water wordt opgevangen. De kinderen amuseren zich rot, want het regenwater dat door de rivier loopt moeten ze zelf oppompen. Zij zijn het die de rivier in gang zetten! Het leuke is dat ze water in oude potten en pannen opvangen en daar 'kokeneten' mee spelen. Gisteren stond er 'kiezelsoep' op het menu...





Wilgenhut

Achter de rivier bouwden de juffen en meesters ook nog zelf een echte wilgenhut en naast de rivier staan nu al ontschorste bomen waar nog een touwenparcours komt.





Oudercomité

"Onze materialen zijn allemaal ecologisch en er komen ook nog groene planten en struiken. Ondanks veel vrijwilligerswerk kostte het toch flink wat centen. Daarom hebben we choco verkocht, een dansavond ingericht en het oudercomité heeft gesponsord", vertelt directeur Katrin nog.





Voor leerkrachten Stephanie Braeckmans, Bert Raes en Wim Nys van het Groen Team was het een fier en emotioneel moment.





"Dit is het nieuwe hart van de school", klonk het.