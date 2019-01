Leerlingen Sint-Ursula in de wolken met nieuwe speeltuigen Kristof De Cnodder

21 januari 2019

Basisschool Sint-Ursula Lisp nam vandaag een nieuw speelterrein in gebruik. De voorbije jaren konden de leerlingen zich tijdens de speeltijden uitleven op een grote houten boot, maar die had zijn beste tijd gehad en werd in de zomervakantie afgebroken. In de plaats daarvan werd tijdens de voorbije maanden een nieuw speeltuintje gebouwd.

“Dit omvat onder andere een behendigheidsparcours, een evenwichtsbalk en een zitplaats onder de bomen”, legt schooldirecteur Frank Nauwelaers uit. “Voor de veiligheid hebben we rond de speeltuigen een dikke valmat gelegd.”

Het schoolbestuur en de ouderraad bekostigden samen de speeltoestellen. “Om de kosten te beperken hebben we zo veel mogelijk zelf geïnstalleerd”, gaat Frank Nauwelaers verder. “Onze kinderen hebben een trimester geduld moeten oefenen, maar ze reageerden heel enthousiast op het einderesultaat. Nu zitten we weer voor verschillende jaren goed.”