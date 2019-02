Leerlingen Academie eren Louis Zimmer met optocht Wannes Vansina

23 februari 2019

Het is vandaag feest in de 170 Vlaamse Academies. Ze vieren vandaag de Dag van de Academies. Thema is ‘Tijd voor Kunst’. In Lier een goede aanleiding om Louis Zimmer in het voetlicht te plaatsen. Om de dag goed in te zetten, trokken de jongste leerlingen van de Lierse Academie met een ‘Gekke tijd stoet’ van de Koepoortstraat naar de Zimmertoren. Ze droegen gekke klokken en andere objecten die verband houden met de tijd met zich mee. De voorwerpen maakten ze de afgelopen weken tijdens de jongerenateliers. In de Zimmertoren kregen ze een rondleiding met een gids. Louis Zimmer geniet wereldfaam voor zijn Jubelklok, Astronomische Studio en Wonderklok.