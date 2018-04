Leerkracht 'veiligheid' staat terecht voor winkeldiefstal 07 april 2018

De 37-jarige Koen S. uit Duffel stond voor de rechter omdat hij verdacht wordt van de diefstal van enkele telefoonoortjes. De man is opvallend genoeg leerkracht 'veiligheid' in een school. De diefstal werd opgemerkt door medewerkers van supermarkt Carrefour in Lier. De dertiger gaf meteen toe. "De oortjes lagen in een grote bak. Er was een korting op en sommige oortjes waren uit de verpakking. Aangezien er op school altijd te weinig oortjes zijn, besloot ik om er enkele mee te nemen", zei S. Volgens het parket was het niet de eerste keer dat de dertiger voor dergelijke feiten terecht stond. Zeker drie keer eerder stond hij al voor de rechter. "Meneer leert zijn les maar niet", zei de openbaar aanklager. Hij vorderde vijftien maanden en een geldboete van 800 euro. De dertiger bood zijn verontschuldigingen aan. Zijn raadsman vroeg een werkstraf. Rechter Erika Colpin velt een vonnis op 23 april. (TVDZM)