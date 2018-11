Leerbedrijf Homey opent de deuren Kristof De Cnodder

26 november 2018

18u33 0 Lier In Lier werd vanmiddag leerbedrijf Homey boven de doopvont gehouden. Tien zevendejaarsleerlingen Retailmanagement van het Sint-Ursula Instituut gaan het winkeltje de komende maanden runnen.

Het is een jaarlijkse gewoonte dat de zevendejaars Retail een eigen winkel opstarten om praktijkervaring op te doen. De leerlingen van dit jaar kozen ervoor om binnenhuisdecoratie te verkopen en doopten hun bedrijfje Homey. “Best spannend allemaal. We hopen niet alleen goede punten te scoren met onze winkel, maar proberen ook het startkapitaal dat we er zelf in investeerden terug te verdienen”, vertelt woordvoerster Mauranne De Keuster. “De school zorgt voor begeleiding en stelt een pand ter beschikking. De winkel ligt vlak bij het schoolgebouw. Behalve op donderdag en zondag zullen we tot het einde van het schooljaar dagelijks open zijn. Telkens staat minstens één iemand uit onze klas achter de toonbank.”

U kan Homey vinden in de Mechelsestraat 17a in Lier. Ook op Facebook en Instagram is Homey actief.