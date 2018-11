Lagere en middelbare school vieren samen Sint-Maarten Kristof De Cnodder

09 november 2018

Het eerste en tweede leerjaar van basisschool Pullaar bezochten vandaag de middelbare school Sterrendaalders. De leerlingen van beide Lierse scholen werkten samen rond het thema ‘Sint Maarten’.

Initiatiefnemer van de ‘verbroedering’ was leraar Werner Godon van Pullaar. “Mijn zus Elke werkt bij Sterrendaalders en we kregen het idee om eens iets samen te doen, kwestie dat de verschillende scholen mekaar beter leren kennen. We werkten rond Sint-Maarten omdat die staat voor solidariteit.”

Tijdens de themadag knutselden de kinderen in gemengde groepjes lampions in mekaar (typisch voor het Sint-Maartensfeest) en hielden ze een gezamenlijke estafette loop. Als afsluiter van een geslaagde dag was er een mooie samenzang tussen de kleine en grotere scholieren.