Laatste week Bruegelland 22 februari 2018

Het is de laatste week dat je de expo 'Bruegelland XL' in het Stedelijk Museum kan bezoeken. Tot eind deze week kan je de meest volledige selectie van schilderijen bekijken uit de collecties van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en het Stedelijk Museum van Lier, gelinkt aan Pieter Bruegel I. Daarna sluit het Stedelijk Museum de deuren en wordt het omgetoverd tot stadsmuseum. Het nieuwe museum opent in het najaar van 2018. (WAE)