Laatste staande ovatie voor rasactrice HONDERDEN FANS NEMEN AFSCHEID VAN RACHEL HENDRICKX (79) BERTJE WARSON

16 maart 2018

02u57 0 Lier Gisteren hebben honderden fans afscheid genomen van hun geliefde actrice Rachel Hendrickx. Zij gaven haar een laatste staande ovatie. De bekende actrice Ann Pira schetste haar levensloop en haar zoon Stanislas Bruynseels bracht een tekst van kleinzoon Ben Van Camp. Rachel Hendrickx was ziek en is thuis rustig ingeslapen op 7 maart 2018. Zij werd 79.

Aula Erica van het afscheidscentrum Kloosterheide was veel te klein voor de vele leden van De Schoolbond, de toneelkring die zij samen met haar broer Jan Hendrickx, groot maakte. Acteurs, regisseurs, vrienden en fans schoven aan voor een laatste groet. Zestig jaar lang wist deze grote dame Lier en de regio te begeesteren. Vertegenwoordigers van alle Lierse toneelkringen waren trouwens vertegenwoordigd. Haar stoffelijk overschot werd binnengedragen op de tonen van het lied 'She' van Charles Aznavour. Er werden prachtige dia-beelden getoond en de bekende actrice Ann Pira bracht een terugblik van haar boeiend leven.





"In 1958 leerde ze haar man Roger Geldof kennen en een jaar later trouwden ze en kregen ze hun dochter Nadia. Haar grote hobby was toneelspelen. Samen met haar broer en Schoolbondvrijwilligers stampten ze een eigen theatergebouw uit de grond. De Schoolbond was haar lang leven. Zij was ook een grote supporter van Lierse en haar laatste uitstap was de brunch van Open VLD met Marleen Vanderpoorten. Zij was een grote dierenvriend en een fiere vrouw, steeds tot in de puntjes verzorgd. Dochter Nadia vond een briefje waar op stond: dit is mijn muziek voor als mijn kaarsje uit is...", las Ann Pira voor.





Magneet

Nichtje Fanny voegde toe dat woorden tekort schieten voor haar pracht-tante. "De wereld zou er beter aan toe zijn indien iedereen 'een beetje Rachel zou zijn...' Neef Jan haalde aan dat bijna alle leden van de Schoolbond aanwezig waren. "Ons tante Rachel zorgde dat wij de meest succesvolle vereniging van Lier werden. En niet omdat het lidmaatschap gratis is. Zij was als een magneet die mensen aantrok. In 1958 speelde ze haar eerste rol in 'Boeven en Madeliefjes' in regie van Luc Philips. Zestig jaar lang was zij de leading lady en creëerde zij honderd personnages in zo'n 400 opvoeringen", zei neef Jan, voorzitter van De Schoolbond. Dochter Nadia dankte haar mama voor al het moois dat zij gaf. "Ik ben in jouw schoot geboren en jij bent in mijn schoot gestorven", aldus Nadia nog. En toen kreeg deze grootse, prachtige actrice een laatste staande ovatie.