Laatste nieuwjaarsfeest in La Rocca

Honderden feestvierders namen gisteren en eergisteren afscheid van discotheek La Rocca. De legendarische discotheek feestte twee nachten met een laatste 'Reveillon'. "En dat gebeurde met toeters en bellen. Deejays, dansers, champagne: het is er allemaal, want het is de laatste keer dat wij hier van oud naar nieuw uit de bol gaan", zegt La Roccabaas Wim Van Ouytsel.





"Het werd een groots





nieuwjaarsfeest. Het was de 29ste en laatste editie. Jammer dat we net de dertig niet gehaald hebben. Gisteren werd er nogmaals gefeest met een 'After Reveillion' met deejays Feat, Neon, Joeri en Marco van La Rocca." Het nieuwe jaar werd ingeluid met daverende feestmuziek van de deejays Gee, Philip, Roma, Licious en Cemode. In de heel late (vroege) uurtjes was er veel volk dat het nieuwe jaar indanste. La Rocca was sfeervol versierd met supergrote kerstballen, glitter en flikkerende lichtjes. "Ik wil Nieuwjaar vieren met mijn kinderen in La Rocca om ze te laten zien hoe ik vroeger uitging", zegt Lierenaar Nadine Janssens trots. "De jongere generatie weet niet wat La Rocca was. Ik heb zoveel mooie herinneringen aan deze plaats." In april wordt de discotheek gesloopt. Beneden komt er een grote winkelruimte. Wim Van Ouytsel hoopt in het voorjaar 2019 zijn nieuwe La Rocca Club op het dak van het gebouw te openen. (WAE)