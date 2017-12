Laatste keer Nieuwjaar vieren in La Rocca 02u27 0

De legendarische discotheek La Rocca aan de Antwerpsesteenweg in Lier organiseert dit weekend zijn laatste 'Reveillon'. "En dat gebeurt met toeters en bellen. Deejays, dansers, champagne: het zal er allemaal zijn want het is de laatste keer dat wij van oud naar nieuw hier uit de bol gaan", zegt La Roccabaas Wim Van Ouytsel.





"Het wordt een groots en fabelachtig nieuwjaarsfeest voor de 29ste en laatste keer. Jammer dat we net de dertig niet gehaald hebben. We verwachten veel volk en iedereen krijgt gratis champagne. Voor deze bijzondere gelegenheid hebben we alles prachtig versierd en gedecoreerd. Op 31 december vieren we vanaf 22 uur 'Happy New Year' met deejays Gee, Philip, Roma, Licious en Cemode. Maandag 1 januari feesten we vanaf 23 uur verder met een 'After Reveillion' met Feat, Neon, Joeri en Marco van La Rocca. In april wordt onze discotheek gesloopt. Beneden komt er een grote winkelruimte en en we hopen in het voorjaar 2019 onze La Rocca Club op de rooftop van het gebouw te openen", zegt Wim Van Ouytsel nog. (WAE)