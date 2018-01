Laat je buur niet in de kou staan 02u35 0

Voor ouderen, mensen met een beperking en vereenzaamden is de vrieskou of sneeuw vaak een harde noot om te kraken. Stad en OCMW Lier hebben een winteractieplan klaar. Met de oproep 'Laat je buur niet in de kou staan' vraagt het OCMW aan de lokale samenleving om ouderen, mensen met een beperking en vereenzaamden te ondersteunen in extreme weersomstandigheden. "Dat kan onder meer met het doen van kleine boodschappen of met het ruimen van sneeuw. Mensen met dringende noden kunnen terecht bij het OCMW via het telefoonnummer 03/481 61 05. Deze dienstverlening is bedoeld om dringende, kortdurende en eenmalige hulp te bieden tot de hulpvraag kan worden overgenomen door de bestaande diensten", zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten. (WAE)