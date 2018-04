Kunstschilder Karin Heymans stelt tentoon 14 april 2018

02u48 0

Kunstschilder Karin Heymans stelt haar schilderijen tentoon. "Het gaat om stadsgezichten uit Lier of landschappen in Portugal en Spanje. Ik reduceer ze tot kleine kleurvlakken wat zich weerspiegelt in kleurrijk, abstract werk. Ik schilder ook graag gezichten. Door ze vaak te halveren of te fragmenteren op zwarte achtergronden geeft het extra diepte en karakter aan de gezichten", vertelt de kunstenares. De expo in het Dansinstituut Walkiers kan je bezichtigen van maandag 23 april tot en met woensdag 23 mei, vrijdag gesloten, van 13 tot 22 uur of na telefonische afspraak op 03/480.30.30. (WAE)