Kunstenares brengt positieve boodschap met 'Kunst tegen Kanker' 12 juli 2018

02u52 3 Lier Kunstenares Elke Cuypers (40) die kanker overwon, wil een positieve boodschap brengen met Kunst tegen Kanker. Zij stelt haar bijzonder kleurrijke schilderijen en enig mooie boekjes op de historische site van de Zimmertoren in het Zimmercafé tentoon. De opbrengst gaat naar de vzw 'Ons Steentje' in Koningshooikt die ouders van levensbedreigend zieke kinderen begeleidt.

Elke Cuypers, mama van Victor (10) en Arthur (8), is een bijzonder creatieve kunstenares met een academische opleiding. Zij schildert alleen wat uit het diepste van haar gemoed ontstaat. "Twee jaar geleden voerde ik mijn strijd tegen borstkanker en overwon", vertelt Elke Cuypers. "Ik heb een boek gevuld met schilderijen, alles wat in mij omging. En ik verzamel lijnen en vormen, bijvoorbeeld mosselschelpen, examenpapieren, foto's van ribben en longen, als je in het ziekenhuis ligt zie je de mens van binnen... Het tofste is dat ik mensen een boodschap kan mee geven, van iets negatiefs iets positiefs maken. Soms komen ook kleuterklassen naar mijn atelier en voor hen heb ik ook een boekje gemaakt. Alles begint met een vlek maar soms zit die op de verkeerde plek. Elke vlek heeft zijn verhaal. Soms brengt ze vreugde, of woede, verdriet maar ook vertedering", vertelt Elke.





Ons Steentje

Als er een schilderij of boekje verkocht wordt, gaat de opbrengst naar 'Ons Steentje'. Haar expo loopt tot en met eind augustus, de boekjes met kunstwerken zijn in het Zimmercafé annex de Zimmertoren, te koop. (WAE)