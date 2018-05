Kunstenaars krijgen gratis exporuimte in Hof van Santhoven 19 mei 2018

02u50 0 Lier Peter Everaert opent op de historische site Hof Van Santhoven de pop-upkunstgalerij Artisjok. Kunstenaars mogen er gratis tentoonstellen.

In het verleden organiseerde Peter Everaert vernissages in dancing La Rocca onder de naam Artisjok. "Toen ik enkele maanden geleden het Hof van Santhoven betrad was ik getroffen door de geschiedenis van deze plek en haar bijzondere uitstraling. Dit hebben we te danken aan eigenaar en landschapsarchitect Marc Moris die deze bijzondere eigendom kocht van de stad Lier."





Vrijhaven

"Ik wil een vrijhaven bouwen voor creatievelingen en kunstenaars een platform bieden. Mijn bedoeling is zeker niet om een rijke galerijhouder te worden. Kunstenaars stellen gratis tentoon. Om de drie weken wisselen de kunstwerken. De prachtige polyvalente ruimtes worden ter beschikking gesteld voor tentoonstellingen, workshops, voordrachten, performances en art-events", vertelt Peter Everaert die al meteen uitpakt met bekende namen onder wie Marc Janssens, Lebuïn D'Haese, Raphaël De Bois en Kasper De Vos. Er wordt ook werk getoond van Leda Vaes, Liesbet Valgaeren, Tobias Huijbrechts, Tom Marien, Ems Verhaert, Hendrik Robyn, en Stef Eyck. Artisjok verkoopt tweedehandsboeken voor het goede doel, de opbrengst gaat naar Plastic Ocean Foundation. Info: www.art-is-sjok3.webnode.be en 0496/51 10 64.