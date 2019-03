Kunstenaar kiest wassalon uit als tijdelijk atelier Kristof De Cnodder

18 maart 2019

Wassalon Netezon in de Lierse Berlarij is deze week het tijdelijke atelier van kunstenaar Tom Clement uit Antwerpen. Clement maakt tekeningen over het leven in en rond het wassalon. Vrijdag is er een minitentoonstelling met de werken die deze week worden geproduceerd.

“Ik wou iets doen om kunst dichter bij de mensen te brengen”, vertelt Tom Clement. “Zo ontstond het idee om te gaan tekenen in een wassalon. Daar komen mensen met allerlei achtergronden over de vloer, want iedereen moet de was doen. De klanten zijn soms verrast, maar ze vinden het wel bijna altijd leuk. Voor mezelf is dit ook aangenaam om doen, want ik kan tussendoor regelmatig een toffe babbel slaan.”

Het was het Liers Cultuurcentrum dat Tom Clement en zijn concept naar de Pallieterstad haalde. Eerder passeerde Clement ook al in wassalons in Antwerpen en Hasselt. Geïnteresseerden kunnen de artiest nog tot en met vrijdag in wassalon Netezon ontmoeten, telkens tussen 9.30 en 17 uur. Vrijdagavond is er in het salon om 20.15 uur een mini-expo voorzien. De toegang is gratis.