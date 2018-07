Kuier langs 11 bijzondere plekken op gedichtenwandeling 04 juli 2018

Lier Tom Marien heeft een 'Lierische gedichtenwandeling' voor de Pallieterstad geschreven. Jef Vingerhoets bracht de gedichten op 11 bijzondere plekken in beeld.

Marien was zeventien jaar meester van het tweede leerjaar, later zorgleerkracht en boekenmeester van Basisschool Sint-Ursula Klim Op. Hij geeft ook les aan anderstalige nieuwkomers in Lier. Jaren geleden publiceerde hij de twee jeugdromans 'Vlucht' en 'Vuist' en vorig jaar het kinderboek 'Vuile Muil' met illustraties van Merlijne Marell.





"Gedichten over Het Liers Vlaaike van bakker Johan Hendrickx, de slechtvalken in de Sint-Gummarustoren ,'Mozes aan de Nete' aan de Sint-Gummaruskerk, het Heilig-Hartziekenhuis, de kade van de Moedige Bootvissers, Hof van Geetruyen, Sint-Goemmerdeursgangeske, Jezuïetenkerk en het Spuihuis werden opgenomen in een fraai boekje dat Toerisme Lier gratis ter beschikking stelt. Je zal de stad Lier en haar bewoners anders bekijken. Ik zie Lier heel graag, de stad heeft me al veel gegeven en ik vind het fijn om iets terug te geven", vertelt Marien. (WAE)