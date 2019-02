Kris Vervoort is 50 000ste deelnemer aan Natuurlopen AC Lyra Kristof De Cnodder

18 februari 2019

11u49 0

Kris Vervoort (56) uit Herentals werd afgelopen weekend gehuldigd als 50 000ste deelnemer van het door atletiekclub Lyra georganiseerde Natuurlopencriterium. De club uit Lier organiseert al zestien jaar op rij een aantal recreatieve joggings in de wintermaanden. Ronny Van Oosterwyck, die destijds met idee voor de Natuurlopen op de proppen kwam, mocht ‘jubilaris’ Kris Vervoort in de bloemetjes zetten.

“Dit is een aangename verrassing”, zei de Herentalsenaar, die onder andere een boormachine van hoofdsponsor Powerplus mee naar huis mocht nemen. “In totaal heb ik al vijftien à twintig keer mee gedaan aan de Natuurlopen in Lier.” Ook Ronny Van Oosterwijck was erg blij: “We zijn begonnen met gemiddeld een 150 lopers, nu doen er per jogging zowat 800 mensen mee. Het Natuurlopencriterium is dus uitgegroeid tot een enorm succes. Op naar de 100 000 deelnemers, zou ik zeggen! Normaal zullen we daar geen zestien jaar op moeten wachten.”