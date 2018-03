Kraakcollectief organiseert concertavond 28 maart 2018

Vijftien jongeren van het 'Kraakcollectief' organiseren zaterdag 31 maart hun tweede concertavond in het Liers cultuurcentrum. Er zijn optredens van Blackwave., Amery en Danny Blue and the Old Socks. Het 'Kraakcollectief' werd één jaar geleden opgericht als samenwerking tussen ARTAFACT en het Liers cultuurcentrum om jongeren de kans te geven voor inspraak in de programmatie van het cultuurcentrum.





"Op deze manier wil Lier de drempel naar cultuur voor jongeren verlagen. De naam het 'Kraakcollectief' is een stiekeme woordspeling, de jongeren 'kraken' immers als het ware de programmatie door telkens twee avonden van het cultuurseizoen te mogen inplannen", legt verantwoordelijke An Sofie Gysemans uit. Tickets en info op www.lierscultuurcentrum.be.