Koppel schenkt opgegraven bajonet uit WOI aan museum

27 december 2018

Het stadsmuseum van Lier mocht vandaag een bijzonder archeologisch stuk in ontvangst nemen: een Duitse bajonet uit de Eerste Wereldoorlog die eerder dit jaar naar boven kwam in de tuin van Lierenaars Robine Goris en Joren Sebrechts. “Het was mijn bompa die bij graafwerken op het wapen stootte”, vertelt Robine.

Robine Goris en Joren Sebreghts (allebei 25) kochten begin dit jaar een huis in de Lierse Tramweglei. Bij het heraanleggen van de bijhorende tuin deden ze een opmerkelijke vondst. “De tuin was helemaal overwoekerd en in mei zijn we eens een heel weekend met vrienden en familieleden bezig geweest met de buitenaanleg”, vertelt Robine. “Mijn grootvader Edmond, die 86 is maar nog heel fit, kwam ook helpen. Hij stootte op een gegeven moment op een soort van zwaard.”

“De bovenkant van het wapen zat zo’n tien centimeter onder de grond”, pikt Edmond Goris in. “Omdat we vermoedden dat het iets speciaals was, hebben we het heel voorzichtig uitgegraven. Niet zo eenvoudig, want het voorwerp stak loodrecht naar beneden en is toch zo’n zestig centimeter lang.” “Vervolgens namen we contact op met Philip Meyfroot, een kennis die actief is bij de archeolgische kring Archeo Lier. Philip viste uit dat het om een Duitse bajonet uit de Eerste Wereldoorlog ging”, aldus Joren Sebrechts.

Robine en Joren besloten de bajonet te overhandigen aan het stadsmuseum en daar was men heel blij met het geschenk. “De bajonet is goed bewaard gebleven”, merkt schepen van erfgoed Rik Verwaest (N-VA) op. Verwaest is trouwens zelf historicus van opleiding. “Het is bekend dat er in de omgeving van de Tramweglei tijdens de Groote Oorlog zwaar gevochten is. Deze vondst onderstreept dat. Het is extra speciaal dat de bajonet exact honderd jaar na het einde van de oorlog naar boven kwam. In ons museum gaan we ze zeker een prominente plaats geven.”