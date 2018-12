Koppel onthield tweeling van voeding: celstraf van 18 maanden TVDZM

13u00 0 Lier Een koppel uit Lier heeft een effectieve celstraf gekregen van achttien maanden. De twee stonden vorige maand terecht voor de verwaarlozing van hun tweeling.

Het onderzoek werd opgestart nadat de kinderen werden binnengebracht in het ziekenhuis. De tweeling was op dat moment anderhalf jaar oud. Volgens het parket waren de kinderen zwaar ondervoed. Zo werden er ontwikkelingsachterstanden vastgesteld. “De kinderen konden niet zelfstandig zitten en wogen bijna de half minder dan wat een normaal kind van die leeftijd moest wegen”, luidde het in de vordering van het parket. “Het koppel had naast de tweeling ook nog twee oudere kinderen. Ook bij hen werden ontwikkelingsachterstanden vastgesteld.”

De ouders betwisten de feiten. Volgens hen kreeg de tweeling wel degelijk elke dag eten. Volgens de verdediging hadden de ouders bovendien niet opzettelijk gefaald in de opvoeding. “Ze waren onvoldoende bewapend om voor de kinderen te zorgen”, zei hun raadsman. “Ze hebben nooit opzettelijk eten achtergehouden.” De feiten werden betwist. De verdediging vroeg de vrijspraak maar daar ging de rechtbank niet op in. Ze veroordeelde het koppel tot een celstraf van achttien maanden effectief. Aan de tweeling, die inmiddels geplaatst werd bij een pleeggezin, werd een provisionele schadevergoeding toegekend van 1.000 euro.