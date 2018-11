Koop voordelige rookmelder van de stad Kristof De Cnodder

19 november 2018

12u12 0

Inwoners van groot Lier kunnen vanaf vandaag in het stadskantoor en in het oude gemeentehuis van Koningshooikt rookmelders aankopen tegen een goedkoper tarief.

Jaarlijks vallen in ons land meer dan tachtig dodelijke slachtoffers bij woningbranden. Rookmelders kunnen dit aantal naar beneden halen en daar speelt de stad Lier nu op in. Door een samenaankoop kan de stad rookmelders voordelig aanbieden aan haar burgers. Voor negen euro kunnen Lierenaars zich een exemplaar aanschaffen (inclusief batterij met levensduur van tien jaar). Voor 25 euro heb je een setje van drie rookmelders. Nu donderdag worden de toestellen trouwens ook te koop aangeboden tijdens de seniorenbeurs in dienstencentrum ’t Schoppeke.