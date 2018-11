Koop eens een stukje werelderfgoed: pastorie begijnhof gaat onder de hamer Kristof De Cnodder

07 november 2018

16u08 0 Lier Wou u altijd al eens een stukje werelderfgoed aankopen? Dan kan u binnenkort uw kans wagen in Lier, want daar wordt de pastorie van het begijnhof openbaar verkocht. Hou er wel rekening mee dat er nog een klein miljoen renovatiekosten zijn verbonden aan het beschermde gebouw.

Sinds september 2000 is de pastorie van het Lierse begijnhof niet meer bewoond. Tot een dik jaar geleden werd het pand uit de zeventiende eeuw nog regelmatig gebruikt als tentoonstellingsruimte of vergaderlokaal. Ook de tv-serie Goesting werd er gedeeltelijk ingeblikt. Sinds een tijdje proberen kerkfabriek Sint-Gummarus en het bisdom Antwerpen een nieuwe bestemming te vinden voor het geklasseerde gebouw.

“Begin dit jaar starten we een procedure op om het gebouw in erfpacht te geven”, zegt voorzitter Filip Goemans van de kerkfabriek. “Hoewel er veel mensen langs kwamen tijdens de kijkdagen, vonden we uiteindelijk niemand die toehapte. Daarom gooien we het in samenspraak met bisschop Johan Bonny over een andere boeg. We willen de pastorie nu definitief verkopen. Op deze manier wordt het ook mogelijk om een horecazaak onder te brengen in het gebouw, iets wat in de erfpachtconstructie niet was toegelaten. Zo hopen we een nieuw publiek te vinden.”

De insteldag van de openbare verkoop is op 29 november, de definitieve toewijzing op 13 december (telkens om 16 uur in taverne Marnixhoeve, aan de Kesselsesteenweg). Een instelprijs wordt niet bekend gemaakt. “We hebben een minimumbedrag in gedachten, maar dat houden we voor ons”, gaat Filip Goemans verder.

De koper moet er wel rekening mee houden dat er renovatiewerken dienen te gebeuren en dit volgens de normen van Erfgoed Vlaanderen. “Volgens experts zijn er 700 000 à één miljoen euro kosten aan”, geeft Filip Goemans aan. “Da’s niet weinig, maar de pastorie speelt dan ook in de Champions League van de monumenten. Het begijnhof is Unesco werelderfgoed. Het is dus logisch dat er goed zorg voor moet worden gedragen.” Het Zandhovense notariskantoor Rochtus-Meesters moet de verkoop in goede banen leiden. Meer informatie kan u opvragen via info@notariszandhoven.be