Koop een Van den Bosch en steun het goede doel Kristof De Cnodder

22 november 2018

De Lierse serviceclub Kiwanis Symforosa en kunstenares Astrid Van den Bosch uit Walem veilen zondag een schilderij van laatstgenoemde ten voordele van centrum voor geestelijke gezondheidszorg De Pont. Meer bepaald het project ‘Kinderen uit de knel’ – dat draait rond kinderen die het slachtoffer worden van een vechtscheiding – wordt ondersteund.

“Regelmatig zamelen wij met Kiwanis Symforosa geld in voor één of ander goed doel en vaak is dat gelinkt aan jongeren”, vertelt woordvoerster Myriam Boons. “Deze keer willen we ons dus inzetten voor kinderen die op psychologisch vlak te lijden hebben onder de vechtscheiding van hun ouders.”

Concreet wordt er zondagmiddag een schilderij van Astrid Van den Bosch geveild ten voordele van De Pont. “Ik ken de voorzitster van Kiwanis Symforosa goed en van het één kwam het ander”, legt de professionele kunstenares uit. “Met alle plezier schonk ik een werk weg. Het kleurrijke schilderij - getiteld ‘Attraction’ – is een product van ‘action painting’.”

Bieden kan zondag vanaf 16 uur in pop-up galerij Art-is-sjok, op de Lierse Vismarkt. Actrice An Nelissen zal optreden als veilingmeester. Overigens kan u van vrijdag tot en met zondag, tussen 14 en 18 uur, een hele expo van Astrid Van den Bosch bezoeken in Art-is-sjok. Alle tentoongestelde kunstwerken kunnen worden aangekocht. De opbrengst van de andere werken is voor de kunstenares zelf.