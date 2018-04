Koninklijke Zangkring De Netezonen krijgt Cultuurprijs 19 april 2018

De Koninklijke Zangkring De Netezonen, dat al 135 jaar bestaat, heeft de Cultuurprijs Lifetime Achievement 2017 van de stad Lier gekregen. Zij kregen een oorkonde en cheque van 400 euro. "De Netezonen zijn een unicum in het koorwezen. De zangkring onder leiding van Dirk Baert en voorzitter Richard Van Besauw ademt muziek. Zij hebben liefst 340 liederen op hun repertorium staan", zegt Paul Van Steenkiste voorzitter Lierse Koepel Cultuurbeleid. Voorzitter Van Besauw voegde toe dat zij met 53 leden zijn en jaarlijks zo'n 25 keer optreden in heel het land. "Leon Smets (87) is één van de oudste Netezonen en is al meer dan 50 jaar lid. Ons jongste lid is Pieter Engels (25)", vertelt voorzitter Richard Van Besauw nog.





(WAE)