Koningshooikt zorgboerderij én maisdoolhof rijker 09 augustus 2018

02u39 0 Lier De Gebroeders Vercammen en Evi Van Camp organiseren zondag een feestelijke opendeurdag op hun tuinbouwbedrijf aan Tallaart tussen 10 en 17 uur. "Wij openen die dag ook onze Zorgboerderij Tallaart VZW en ons maisdoolhof", zegt Evi Van Camp fier.

"Wij werken nu al enige jaren samen met zorggasten, en wilden dit graag verder uitbreiden en optimaliseren. Ook omdat de vraag naar een samenwerking met zorggasten op de boerderij zo groot is, starten we nu met dit nieuwe project. Daarnaast is er de officiële opening van onze maisdoolhof. Wij zijn het eerste tuin- of landbouwbedrijf die zelf een maisdoolhof openen. We organiseren er zelfs een kinderzoektocht e. a. animatie, wat uniek is in onze regio", vertelt Van Camp.





Streekproducten

Op de opendeurdag leer je onder meer de verschillende aspecten van ons land- en tuinbouwbedrijf ontdekken en kan je onze lekkere streekproducten proeven. Het maisdoolhof blijft open tot in oktober op woensdag- en vrijdagnamiddag, alsook zaterdag en zondag van 9 tot 17 uur. Een afspraak maken, is ook mogelijk. De inkom bedraagt 3 euro, kinderen onder drie jaar mogen gratis binnen.





Meer info: Evi Van Camp, evi@gebroedersvercammen.be of 0485/182 614. (WAE)