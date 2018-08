Kom proeven van 80 verschillende wijnen in Stadspark 31 augustus 2018

02u27 1

Nu zaterdag (van 14 tot 24 uur) en zondag (van 14-20 uur) strijkt het BOHO Wine Fest voor de eerste keer neer in het Lierse Stadspark aan de Netelaan.





"Het gaat om het allereerste wijnfestival in Lier. Je kan van meer dan 80 verschillende wijnen proeven in het gezellige groene kader. We werken nauw samen met wijnhandelaars uit de streek die kwalitatieve wijnen aanbieden. Foodtrucks van restaurant Den Draaiboom en De Comeet zorgen voor lekkere hapjes. Live-bands treden tijdens het weekend op en zaterdagavond zorgt een DJ voor de sfeer", legt communicatie- manager Rani Verschueren het opzet van het Wine Fest uit. (WAE)