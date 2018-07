Koers op rollen fietst Pallieterfeesten op gang 14 juli 2018

02u45 0 Lier De Hulstse Pallieters hebben gisterenavond met een koers op rollen de aftrap gegeven van de 22ste Pallieterfeesten. Daarna was het tijd voor de Friday the 13th-party.

Vandaag vanaf 14 uur wordt de sterkste man of vrouw van Lier gezocht. Die moet diverse ludieke kracht- en behendigheidsproeven afleggen waaronder broekhangen, schaapslingeren en melkstopen lopen. Onder deskundige begeleiding van de Vriendenkring Para-Commando Nijlen kan je op de klimtoren met een deathride. Foodtrucks staan er om de hongerigen te spijzen. Jong en oud kan zich amuseren met de outdoor lasershooting en 's avonds is er een videofeestje met dj Chris Barrow. Zondag vanaf 13 uur wordt het Liers kampioenschap kubb betwist, kan je de WK-finale zien op groot scherm en is er de ambianceavond met De Zingende Schoenmaker en de Prins Junior Band.





(WAE)