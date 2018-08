KLJ Lier Zuid bouwt feestje voor 30ste verjaardag 03 augustus 2018

De KLJ- afdeling Lier Zuid blaast dertig kaarsjes uit en bouwt ter gelegenheid een stevig feestje dit weekend. Ook oprichter Geert Hellemans, algemeen directeur van het Sint-Gummaruscollege, zal van de partij zijn.





"Ik wou iets oprichten in de Lierse regio omdat er dertig jaar geleden niet zoveel te doen was voor de jeugd. Samen met een dertigtal leeftijdsgenoten richtten we een nieuwe gemengde jeugdbeweging op voor jongeren van 'landelijk Lier' in de regio van de Leuvense poort en Koningshooikt. Van pastoor Smit kregen we centen om de leegstaande bibliotheek van de school Heilige Familie op te frissen en zo KLJ Lier Zuid op te richten. Wij wilden vooral origineel en innovatief uit de hoek komen en zijn daar toch wel in geslaagd", vertelt Geert Hellemans.





Maarten Vancoillie

Vrijdag 3 augustus kan je naar de MESSAGE-party in de feesttent aan Tallaert in Koningshooikt. Treden op: dj's Maarten Vancoillie, Freaquency, 5NAPBACK, Team Industrial en Jemaniax. Zaterdag 4 augustus wordt de tent omgedoopt tot een BBQ-festijn. Voor 12 euro kan je aanschuiven, inschrijven bij gommaar.hellemans@hotmail.be Zondag vanaf 13 uur zijn er loopnummers, demonstraties wimpelen, vendelen en volksdansen.





