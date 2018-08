KLJ Lier Noord organiseert groots sportfeest 16 augustus 2018

02u36 1

Dit jaar krijgt KLJ Lier Noord de kans om een sportfeest te organiseren. "Onze evenementen vinden plaats in de Hulststraat 62A in Lier tijdens het weekend van 18 en 19 augustus." Zaterdag 18 augustus organiseert KLJ Lier Noord een fotofietszoektocht. Voor gezinnen en wielertoeristen stippelen ze een mooie tocht uit met afstanden van 15 of 30 kilometer. Aanmelden tussen 10 en 14 uur in de Hulststraat 62A in Lier. Vooraf inschrijven is niet nodig en deelnemen kost 5 euro. Eveneens is er een vanaf 10 uur een Kubb-tornooi. Inschrijven via kubb.kljliernoord@gmail.be. De prijs per ploeg (max.6 personen) bedraagt 18 euro. Er is ook kinderanimatie. Zondag 19 augustus vanaf 13 uur organiseert de jeugd een groots Sportfeest. Iedereen is welkom om de prestaties van alle KLJ'ers uit de provincie Antwerpen te bewonderen. (WAE)