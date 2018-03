KLJ-jongeren dragen kruis van De Passie binnen 24 maart 2018

02u43 0 Lier Jongeren van KLJ Lier-Zuid en Scouts verzamelden gisterenavond om Het Kruis in Lier binnen te dragen. "Het is voor ons een grote eer dat wij het kruis mogen dragen", zegt Maarten Sluyts van KLJ Lier-Zuid.

Op 14 februari dit jaar startte de tocht van het kruis uit Ieper en werd het in verschillende steden en gemeenten in hun kerk binnengedragen. In De Passie draagt Jezus het kruis tijdens zijn lijdensweg. Het kruis kwam gisterenavond aan in jeugdcentrum Moevement en werd door twaalf jongeren getorst.





Het kruis is zes meter lang, drie meter breed en weegt honderd kilogram. Het is een zware klus, maar wij doen dit heel graag, want dit is uniek en kadert in De Passie morgen. Alle jongeren zijn bijzonder gemotiveerd", zegt Maarten Sluyts nog. De tocht met Het kruis passeerde via de stadsvesten, Begijnhofstraat, Grote Markt naar de Sint-Gummaruskerk. Er werd een plechtigheid gehouden met Pierette Coffrée (woord), Pieter Fleerackers (lied-compositie, viool), Sonic Photon (percussie) en Christian Van Looy (organist).





Vandaag, zaterdag, komt Het kruis naar het podium op de Grote Markt. Meer info op www.depassie.be. (WAE)