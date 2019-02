Kiwanis Symforosa strikte Veerle Malschaert voor benefietshow Kristof De Cnodder

13 februari 2019

11u26 0

Serviceclub Kiwanis Symforosa uit Lier organiseert binnenkort alweer een benefietavond voor het goede doel. Op vrijdag 29 maart treedt comédienne Veerle Malschaert in cultureel Vredeberg op ten voordele van de kinderafdeling van het Lierse Heilig-Hartziekenhuis.

Malschaert brengt haal zaalshow ‘Deel mij’, die onlangs in première ging. De show wordt omschreven als een hartverwarmende tragikomedie rond het thema eenzaamheid. In het voorprogramma komt ultraloper Guy Goossens uit Emblem vertellen over het project ‘Run for Charity’.

De voorstelling begint om 20 uur, de deuren gaan al een uurtje eerder open. Tickets kosten 25 euro (inclusief één consumptie) en kunnen worden besteld via kiwanissymforosa@hotmail.com