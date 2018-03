Kiwanis Symforosa nodigt Bart Tommelein uit 21 maart 2018

Myriam Boons en Willy Ivens van Kiwanis Symforosa Lier organiseren op donderdag 22 maart om 20 uur in zaal Vredeberg een voordracht Een blik op onze energietoekomst door Bart Tommelein, viceminister-president en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie. De opbrengst gaat integraal naar goede doelen en deze staan steeds in functie van hulp aan kwetsbare jongeren in de regio van Lier. Inkom 8 euro, Vredebergstraat 12 Lier. (WAE)