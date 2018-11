Kindjes zwaar ondervoed: koppel uit Lier riskeert celstraf voor verwaarlozing van tweeling Tim Van der Zeypen ADN

08 november 2018

15u50

Lier Een koppel uit Lier heeft zich vandaag voor de rechtbank in Mechelen moeten verantwoorden voor verwaarlozing van hun kinderen. "Hun tweeling had lichamelijke achterstand opgelopen door zware ondervoeding", klonk het op de zitting. De ouders waren er zich naar eigen zeggen niet van bewust dat ze hun kinderen te weinig eten gaven.

Het onderzoek startte eind juni 2017. Toen de zwangere moeder naar het ziekenhuis moest omdat de baby in haar buik was gestorven, bracht het koppel hun tweeling van 1,5 jaar oud naar de crisisopvang.



Daar werd vastgesteld dat beide kinderen stevig ondervoed waren. Ze wogen amper zes kilo, terwijl een kind van die leeftijd bijna twaalf kilo moet wegen. De jongens konden ook niet zelfstandig rechtop zitten en vertoonden ontwikkelingsachterstand door verwaarlozing. Het koppel had naast de tweeling ook nog twee oudere kinderen van 4 en 5 jaar oud. Ook bij hen werd een ontwikkelingsachterstand vastgesteld.

In bad bij de onthaalmoeder

“Bovendien bracht verder onderzoek aan het licht dat de onthaalmoeder van de oudere kinderen hen vaak in bad moest stoppen nadat ze werden gebracht. Ze moest hen ook drie maal per dag eten geven, terwijl dit eigenlijk niet de gewoonte bij de onthaalmoeder was”, klonk het in de vordering van het parket. Ook de kleuterjuf bevestigde de schrijnende situatie. “Zij vertelde de politie dat ook zij hen af en toe moest wassen als ze op school kwamen.”



Twee maanden geleden zette het paar nog een vijfde kind op de wereld. Alle kinderen zijn momenteel geplaatst.

“Niet opzettelijk”

De ouders menen hun kinderen niet bewust te hebben ondervoed. “Ze aten zeer goed, dronken melk, aten fruitpap en we hebben nooit gemerkt dat ze te weinig kregen. We dachten dat ze wat trager waren omdat veel tweelingen wat achterstand hebben”, verklaarden ze.

Hun advocaat vraagt de vrijspraak. “Hebben ze gefaald in de opvoeding? Ja. Maar uit het onderzoeksdossier is niet gebleken dat ze opzettelijk hebben gefaald”, zei meester Bart Vanmarcke. “Ze waren onvoldoende gewapend om voor de kinderen te zorgen, maar ze hebben nooit opzettelijk eten achtergehouden. Zij dachten zelf dat ze goed bezig waren.”

Dat al hun kinderen intussen in de pleegzorg zitten, noemde de advocaat “een al bijzonder zware straf”. Het parket meent echter dat er wel opzet aanwezig is, en vroeg voor beiden een straf van achttien maanden cel en 4.000 euro boete, al dan niet met uitstel gekoppeld aan voorwaarden.

De rechters vellen een vonnis op 6 december 2018.